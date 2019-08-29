Лайк, шер, репост: в ЯНАО ввели новый формат общения с гражданами

21 августа губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вернулся из недельной поездки по региону. Глава региона заезжал в города и поселки, общался с местными жителями, активно писал посты в социальных сетях и вел видеодневник. Артюхов отправился в путь за рулем автомобиля Lada XRAY, чтобы лично проверить состояние дорог – причем не на классическом чиновничьем Land Cruiser, а на народном автомобиле. Такие ходы закрепляют за ним статус управленца новой формации. Подробнее — в материале «Известий».

Сеть найдена

Губернатор ЯНАО преодолел за рулем около 1200 километров по территории Округа, более половины территории которого расположено за Полярным кругом. Дмитрий Артюхов объехал восточную часть региона — от Надыма до Ноябрьска, это 11 населенных пунктов. Компанию губернатору составили директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, а также журналист региональной телекомпании Алексей Лемаев.

Путешествие главы региона по дорогам родного края не «ноу-хау» Артюхова. Подобные вояжи совершают многие губернаторы, особенно в крупных регионах за Уралом, где города и поселки удалены от административного центра на сотни километров. В поездках по своим регионам были замечены губернатор соседней Югры Наталья Комарова, глава Тюменской области Александр Моор и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Но ямальский губернатор не захотел смотреть на происходящее с пассажирского сиденья и сам сел за руль отечественного автомобиля. Глава региона по максимуму использовал в поездке соцсети — до этого момента так не делал никто из его коллег. Артюхов вел видеодневник и каждый день отчитывался в социальных сетях о пройденных километрах, в прямом эфире рассказывая о проблемах, с которыми он встречался на своем пути. Так за неделю он приобрел 4,5 тысячи новых подписчиков.

Пользователи соцсетей подобный подход оценили и активно комментировали каждый пост Артюхова. Губернатора наперебой просили обратить внимание на те или иные факты, с которыми он должен был встретиться во время своего путешествия. Многие перед его поездкой сокрушались по поводу состояния дорог, подмечая, к примеру, разницу между асфальтовым покрытием в ЯНАО и соседнем ХМАО. Некоторые комментаторы подшучивали: «Пока едет, уже подлатают, надо было молча ехать».

Сам Артюхов говорил, что теперь знает каждую кочку на дороге и все детали дорожного строительства и ремонта. К тому же все записывалось на видео, поэтому потом муниципальным властям схитрить будет сложно – как говорится, «все ходы записаны». В дороге глава региона проводил прямые эфиры: все его выступления и встречи с жителями городов и поселков транслировались в соцсетях. Видя эффект и живую обратную связь, губернатор предложил перенять эту практику мэрам.

«Не хватает, возможно, людям прямых и открытых площадок для общения с властью. Приходится слышать о трудностях с попаданием на личный прием. Уже думаю, как мы будем это решать. Возможно, поручу главам использовать наш формат — сейчас средства связи позволяют делать это системно. Чтобы это было регулярно, люди об этом знали, было четкое расписание. Все это помимо личного приема, конечно», — отметил он.

Маршрут построен

Огромный интерес к поездке жителей ЯНАО в соцсетях позволил Артюхову менять запланированные маршруты. Он мог заехать в то или иное место, потому что его об этом попросили в Instagram. Муниципальные власти, которые по традиции тщательно готовятся к приезду губернатора, красят заборы и закрывают баннерами аварийные дома, в данном случае не могли быстро сориентироваться.

Об этом говорит и политолог, руководитель центра Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. «Понятно, что когда маршрут запланирован, есть возможность подготовиться и встретить. В данном случае могли возникнуть совершенно разные ситуации, и губернатор мог увидеть разные картины. Это демонстрирует, что он действительно был заинтересован в том, чтобы понять реалии. Ему не нужно было смотреть на «потемкинские деревни», он хотел выяснить, как обстоят дела на самом деле, в том числе в тех местах, где его не ждали», — пояснил он.

К примеру, пока Артюхов ехал до Нового Уренгоя, ему в социальной сети рассказали о стихийной свалке на одной из городских улиц. Он решил проверить эти сообщения, не дожидаясь приглашения мэра. «Я убедился: действительно, зрелище безобразное. Так не должно быть. Завтра администрация предложит решение проблемы», — сказал губернатор.

На протяжении поездки жители обращались к главе региона с разными вопросами. Они могли это сделать как в соцсетях, так и на встречах. Обсуждались и общие проблемы — жилье, дороги, социальные выплаты, больницы, детские сады, зарплаты бюджетников, и личные. За неделю Артюхов провел на сцене, общаясь с жителями округа, около 18 часов.

Время и место встреч губернатор анонсировал в соцсетях, поэтому прийти мог любой. «Загнать» в зал лояльную аудиторию было невозможно. Беседы длились по два, три часа, после них глава региона обязательно общался с местной администрацией.

«Артюхов — первый губернатор, который обозначил ярко выраженный социальный вектор своей политики. Как только он заступил на должность, он сразу стал общаться с жителями региона, в том числе через социальные сети. Ему задавали разные вопросы, и удобные, и неудобные. Он показал, что не боится проблем и готов к разным поворотам. Поездка почеркнула его ориентированность на социальную политику», — добавил Листратов.

Доверие завоевано

Политологи сходятся во мнении, что поездка губернатора по региону — это удачный управленческий кейс и грамотная пиар-акция. С одной стороны, губернатор лично мог проконтролировать, как реализуются в муниципалитетах окружные программы и на сколько справедливы жалобы ямальцев. С другой стороны, Артюхов значительно поднял вой авторитет и укрепил репутацию среди жителей.

Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований. Рейтинг доверия к Артюхову после поездки серьезно укрепился. По данным ВЦИОМ, на конец августа он достиг максимального пика в 71%, в первую очередь за счет снижения количества «затруднившихся ответить». Таких результатов самый молодой губернатор России достиг всего за полтора года на посту. Абсолютное большинство жителей ЯНАО (88 процентов) оценивают такие поездки главы региона положительно. За работой губернатора и его встречами с гражданами следила половина ямальцев, пятая часть что-то слышала об этом и только треть вообще ничего не знает о поездке. Уже давно губернаторы не проводили столь простых и столь эффективных мероприятий. Не удивительно, если теперь этим кейсом воспользуются руководители и других регионов.

По словам политолога, директора региональных проблем Дмитрия Журавлева, ничего плохого в таком пиаре нет, если проблемы будут решаться.

«Людям все равно, какую задачу ставит губернатор. Им нужно, чтобы у них хорошо функционировала инфраструктура. Поэтому если для губернатора основной целью является пиар, а качество дорог и соцобъектов — это побочный эффект, то это важно только с точки зрения места Артюхова в истории Ямала. С точки зрения результата это значение не имеет. Плохо будет только в том случае, если губернатор приедет, посмотрит, напишет в Instagram и уедет, а разбитые дороги останутся. Но если все будет починено, то в любом случае это будет правильное действие», — подчеркнул эксперт.