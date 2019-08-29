Прямой эфир

Пакистан заявил об испытании баллистической ракеты

0
Фото: Global Look Press/Ispr/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) Пакистана провели испытания баллистической ракеты «Газнави». Пуск состоялся в ночь на 29 августа и прошел успешно, заявил глава пресс-службы ВС генерал-майор Асиф Гафур.

По его словам, ракета малой дальности класса «земля–земля» может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой. Она способна поражать цели на расстоянии до 290 км.

Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС
Трения Нью-Дели и Исламабада уже давно вылились за рамки двусторонних отношений

Пуски высоко оценили президент и премьер-министр страны — они поблагодарили военных и поздравили граждан с успешно проведенными испытаниями, пишет «РИА Новости».

«Газнави» («Хатф-3») относится к серии ракет «Хатф», разработка которых ведется с 1980-х годов. Вероятно, испытания были проведены на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за спорного штата Джамму и Кашмир.

Из-за пусков, а также сообщений об угрозе со стороны пакистанского спецназа Индия привела в состояние повышенной готовности все порты в штате Гуджарат. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх уличил Исламабад в намерении интернационализировать вопрос Кашмира и дестабилизировать обстановку на территории Индии.

Споры вокруг штата Джамму и Кашмир ведутся с 1947 года. Большинство населения этой территории составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость штата или присоединение к Пакистану.

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд упразднил 370-ю статью конституции, закрепляющую особый статус Джамму и Кашмира. На территорию были переброшены 8 тыс. военнослужащих, троих местных политиков арестовали. 7 августа Пакистан отозвал главу дипмиссии из Индии и выслал индийских дипломатов.

Стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели предложил президент США Дональд Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американист перечислил страны-кандидаты в «большую десятку»
Совбез ООН проведет заседание из-за Джамму и Кашмира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019