Пакистан заявил об испытании баллистической ракеты

Вооруженные силы (ВС) Пакистана провели испытания баллистической ракеты «Газнави». Пуск состоялся в ночь на 29 августа и прошел успешно, заявил глава пресс-службы ВС генерал-майор Асиф Гафур.

По его словам, ракета малой дальности класса «земля–земля» может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой. Она способна поражать цели на расстоянии до 290 км.

Пуски высоко оценили президент и премьер-министр страны — они поблагодарили военных и поздравили граждан с успешно проведенными испытаниями, пишет «РИА Новости».

«Газнави» («Хатф-3») относится к серии ракет «Хатф», разработка которых ведется с 1980-х годов. Вероятно, испытания были проведены на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за спорного штата Джамму и Кашмир.

Из-за пусков, а также сообщений об угрозе со стороны пакистанского спецназа Индия привела в состояние повышенной готовности все порты в штате Гуджарат. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх уличил Исламабад в намерении интернационализировать вопрос Кашмира и дестабилизировать обстановку на территории Индии.

Споры вокруг штата Джамму и Кашмир ведутся с 1947 года. Большинство населения этой территории составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость штата или присоединение к Пакистану.

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд упразднил 370-ю статью конституции, закрепляющую особый статус Джамму и Кашмира. На территорию были переброшены 8 тыс. военнослужащих, троих местных политиков арестовали. 7 августа Пакистан отозвал главу дипмиссии из Индии и выслал индийских дипломатов.

Стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели предложил президент США Дональд Трамп.