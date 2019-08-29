Более 7,5 млн рублей направят на содержание ледовых переправ в Усинске

В Усинске (Республика Коми) планируют направить почти 7,54 млн рублей на оборудование ледовых переправ и автозимников, а также на их содержание. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет ежедневно проводить осмотр полос для выявления трещин, повреждений или мест зависания льда и при необходимости устранять дефекты. Также он будет заниматься измерением толщины льда и расчисткой полотна, пишет ИА «Комиинформ».

В городском округе зимой действуют шесть ледовых переправ через реки Лая, Большой Мутный, Лебедь, Печора, Ыджид ди Шар и Ыджид ди Курья.

На зимниках должны установить ориентирующие вехи со светоотражающими элементами, дорожные знаки и схемы. Протяженность зимних дорог составляет 145 км.