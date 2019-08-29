Представитель Филиппа Киркорова оправдала его за мат на «Новой волне»

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова прокомментировала скандал, который произошел на музыкальном конкурсе «Новая волна». Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой слышно, что исполнитель в нецензурной форме обругал организаторов музыкального конкурса.

«У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были», — объяснила поведение певца Екатерина Успенская в интервью Пятому каналу.

Она отметила, что в тот день проходила премьера песни, к которой команда Киркорова подходила со всей ответственностью. Успенская пояснила, что выступление сопровождалось сценическим номером,весьма сложным в техническом исполнении, поэтому было крайне важно отрепетировать его со включенными камерами, которые транслируют изображение на экраны рядом со сценой. Это было необходимо для того, чтобы в дальнейшем в случае необходимости скорректировать выступление. Однако организаторы не рассчитали время до начала концерта, и произошла заминка.

«Но всё отрепетировано. И организаторы, и артист довольны результатом», — подвела итог пресс-секретарь Киркорова.

Сам исполнитель пока никак не комментировал произошедший скандал.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходит в 18-й раз. В 2015 году фестиваль переехал из латвийской Юрмалы в Сочи, где проводится и сейчас. Как заявил 24 августа продюсер шоу, композитор Игорь Крутой, конкурс больше не вернется в Латвию — российский город станет его постоянной площадкой.