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Свечи зажгут в Биробиджане в годовщину окончания Второй мировой войны

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В Биробиджане в годовщину окончания Второй мировой войны зажгут тысячи свечей памяти. Шествие, уже ставшее традиционным, пройдет 2 сентября.

Колонна начнет двигаться с площади Ленина в 21:00. К шествию могут присоединиться все желающие. На площади организуют пункты выдачи свечей.

Далее участники акции проследуют до сквера Победы, сообщает ИА EAOMedia.

Организаторы мероприятия — региональный исполком «Единой России». Оно проводится уже более 10 лет.

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