Количество паромов сократят на переправе Ванино–Холмск

В сентябре 2019 года может сократиться количество паромов, работающих на переправе Ванино–Холмск в Хабаровском крае и Сахалинской области. С маршрута уберут одно судно. Из-за этого уменьшится количество мест для пассажиров.

Сейчас на линии работают два парома: «Сахалин-8» и «Сахалин-9». Каждый перевозит по 86 пассажиров. Причина возможной приостановки одного из них — недостаток груза, перевозимого железнодорожными вагонами на остров Сахалин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ОАО «Сахалинское морское пароходство».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края рассказали, что на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре сейчас строятся два парома ледового класса. Они будут предназначены для Сахалина для работы на переправе Ванино–Холмск.

Это значительно расширит возможности грузовых и пассажирских перевозок. Так, рейсы между Ванино и Холмском могут занимать сутки, а сейчас путь только в одну сторону длится до 18 часов. Каждый паром способен вмещать 150 человек, до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых машин.