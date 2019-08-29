Прямой эфир

Количество паромов сократят на переправе Ванино–Холмск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сентябре 2019 года может сократиться количество паромов, работающих на переправе Ванино–Холмск в Хабаровском крае и Сахалинской области. С маршрута уберут одно судно. Из-за этого уменьшится количество мест для пассажиров.

Сейчас на линии работают два парома: «Сахалин-8» и «Сахалин-9». Каждый перевозит по 86 пассажиров. Причина возможной приостановки одного из них — недостаток груза, перевозимого железнодорожными вагонами на остров Сахалин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ОАО «Сахалинское морское пароходство».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края рассказали, что на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре сейчас строятся два парома ледового класса. Они будут предназначены для Сахалина для работы на переправе Ванино–Холмск.

Это значительно расширит возможности грузовых и пассажирских перевозок. Так, рейсы между Ванино и Холмском могут занимать сутки, а сейчас путь только в одну сторону длится до 18 часов. Каждый паром способен вмещать 150 человек, до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый паром для линии Ванино–Холмск спустили на воду
Иран наладит паромное сообщение с дагестанским Дербентом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019