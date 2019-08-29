В Хакасии рекордно выросли тарифы на услуги ЖКХ

В Хакасии оригинально решили проблему подготовки к зиме. Чтобы не сорвать отопительный сезон, предлагают поднять тарифы на услуги ЖКХ. Если в среднем по стране рост на 3% в год, то в Хакасии — на 15%. Единственный способ сохранить батареи теплыми — оплатить долги. Энергетики не досчитались 520 млн рублей и готовы отключить свет в объектах ЖКХ. Подробности в сюжете «Известий».