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Движение восстановили на пострадавшем от ливней участке трассы «Амур»

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Дорожные службы ЕАО устранили самые крупные последствия ливня, из-за которого произошел размыв насыпи на участке федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита–Хабаровск. Так, восстановлен проезд для всех видов транспорта на 2113-м км в районе села Партизанского.

Пока движение возможно только в реверсивном порядке, по одной полосе. Порядок регулируют сотрудники ГИБДД, сообщили ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Рабочие досыпают земляное полотно, чтобы избежать возможного подтопления и перелива дождевой воды через проезжую часть объездной дороги. Ее организовали на время ремонта моста. Работы должны завершиться до 30 августа.

Режим ЧС из-за паводка ввели на всей территории ЕАО с 1 августа.

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