Набережную в Хабаровске закрыли для прогулок

В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского. Прогулки запрещены на участке от речного вокзала до лестницы за утесом.

Такое решение краевое министерство культуры приняло из-за начала работ по защите сооружения от подтопления, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и краевого правительства. Комиссия по ЧС констатировала достижение рекой уровня 640 см. Сейчас уровень воды — 644 см.

Эксперты также должны обеспечить защиту от перехлестов воды. Для этого они обошьют пленкой все ограждения нижней зоны. Если потребуется, начнется строительство дамбы из мешков с песком, аналогично той, что установлена сейчас в районе яхт-клуба, сказала замминистра культуры края Ирина Купченко.

Водоналивную дамбу еще на прошлой неделе установили на участке набережной стадиона имени Ленина, от утеса до яхт-клуба. Ее уровень рассчитан на уровень воды в 750 см.

27 августа сообщалось, что уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре составил 673 см. Таким образом, он на 23 см превысил отметку опасного для города явления.