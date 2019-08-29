Прямой эфир

Жительница Астраханской области лишилась денег при покупке одежды в интернете

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Астраханской области стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 14 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По подозрению в преступной деятельности была задержана 32-летняя жительница Тамбовской области. По данным УМВД, женщина разместила в интернете объявления о продаже одежды, но при поступлении средств на свой счет ничего клиентам не высылала, пишет «Астрахань-24».

В числе жертв оказались ростовчанка, потерявшая 14 тыс. рублей, жительницы Крыма, Смоленской и Челябинской областей, отправившие 4 тыс. рублей.

Сейчас полицейские ищут остальных возможных потерпевших и устанавливают причастность тамбовчанки к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Твери 59-летняя горожанка отдала мошеннице 2,3 млн рублей за «снятие порчи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело возбуждено по факту продажи фальшивых монет в Ульяновске
Бухгалтер в Рязани похитила более 2,5 млн рублей из бюджета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019