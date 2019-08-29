Жительница Астраханской области лишилась денег при покупке одежды в интернете

Жительница Астраханской области стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 14 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По подозрению в преступной деятельности была задержана 32-летняя жительница Тамбовской области. По данным УМВД, женщина разместила в интернете объявления о продаже одежды, но при поступлении средств на свой счет ничего клиентам не высылала, пишет «Астрахань-24».

В числе жертв оказались ростовчанка, потерявшая 14 тыс. рублей, жительницы Крыма, Смоленской и Челябинской областей, отправившие 4 тыс. рублей.

Сейчас полицейские ищут остальных возможных потерпевших и устанавливают причастность тамбовчанки к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Твери 59-летняя горожанка отдала мошеннице 2,3 млн рублей за «снятие порчи».