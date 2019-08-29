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Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн. Об этом 28 августа пишет Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

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Издание отмечает, что ревизией, в частности, займутся глава Пентагона Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. По словам собеседника Politico, Трамп хочет удостовериться, что при финансировании иностранных государств интересы Вашингтона ставятся во главу угла. До тех пор, пока вопрос не будет решен, средства, предназначенные Киеву, будут заморожены.

При этом данный шаг американского президента не устраивает Конгресс, который настаивает на увеличении военной помощи Украине и наращивании усилий по сдерживанию России.

В материале подчеркивается, что Трамп принял решение о заморозке после саммита G7 в Биаррице, на котором он активно выступал за возвращение формата «большой восьмерки» с участием Москвы.

27 июня Сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине в рамках военного бюджета на 2020 финансовый год. Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие с 2017 года. Тогда в перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце июля украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый рассказал, что более 90% военно-технической помощи, которую Киев получал в последние годы, поступало из Соединенных Штатов.

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