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Пресс-конференция к началу нового сезона спектакля «Хищники». Трансляция

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Фото: мюзиклхищники.рф
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В четверг, 29 августа, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Провокация Антона Чехова: черта, за которую нельзя заступать». Мероприятие посвящено новому сезону спектакля «Хищники», поставленному по мотивам одного из ранних произведений Антона Чехова — повести «Драма на охоте». 15 сентября музыкально-драматический спектакль открывает новый сезон на сцене концертного зала «Космос».

В пресс-конференции участвуют режиссер-постановщик Валерий Владимиров, а также актеры Дмитрий Ермак, Иван Ожогин, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Наталия Быстрова, Ася Будрина и Любовь Тихомирова.

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