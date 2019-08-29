Москвичам пообещали теплую погоду без осадков

Теплая и слегка облачная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 29 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Воздух днем прогреется до 21-23 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление 757 мм рт. ст.

Ночью похолодает: температура опустится до 9-11 градусов. Ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 2-7 м/с. Стрелка барометра установится на отметке 754 мм рт. ст.

28 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.