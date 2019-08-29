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ФБР провело обыск в доме главы крупнейшего автопрофсоюза США

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Фото: uaw.org
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Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в доме руководителя профсоюза работников автомобилестроительной промышленности (UAW) США Гэри Джонса.

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Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в ФБР, обыски также прошли в ряде других объектов в рамках расследования данных о коррупции в автоиндустрии.

В UAW заявили о сотрудничестве со следствием и назвали обыски ненужными. Отмечается, что Джонс «полон решимости выявить и принять меры в отношении любых предосудительных деяний».

В рамках расследования обвинения были предъявлены девятерым бывшим функционерам UAW и компании Fiat Chrysler. Восемь из них признали вину и были осуждены.

В числе последних оказался бывший вице-президент профсоюза Норвуд Джуэлл, который в апреле сознался в том, что брал взятки у руководства Fiat Chrysler.

26 июня стало известно, что Карлосу Гону, экс-главе альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, который ведет переговоры о слиянии с Fiat Chrysler, предъявлено несколько обвинений в присвоении или незаконном использовании средств Nissan. Гон впервые был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

Как утверждается, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Следствие считает, что он переложил на корпорацию свои личные финансовые потери. Гона подозревают также в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault.

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