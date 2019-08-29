Президента Чили оштрафовали за нарушения при строительстве дома

Суд чилийского города Пукон обязал президента страны Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере 4,93 млн чилийских песо ($6,8 тыс) за нарушение законодательства при строительстве дома.

По предварительным данным, администрация города подала на президента в суд, так как на его дом у озера Кабургуа не был оформлен акт окончательного приема работ.

Отмечается, что президент получил максимальный штраф и уже оплатил его. Прошение о сносе здания суд отклонил, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Bio Bio.