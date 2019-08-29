Звезда «Игры престолов» застрял в лифте

Два незабываемых часа провел в Канаде американский актер Джейсон Момоа известный по роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов».

Дело в том, что артист и его несколько друзей, а также верный пес застряли в лифте гостиницы в Ванкувере.

Подробнее — в сюжете «Известий».