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Tesla вышла на рынок автомобильного страхования

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Фото: tesla.com
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Американский производитель электромобилей Tesla выходит на рынок автострахования, говорится сообщении, которое было опубликовано в блоге компании в среду, 28 августа.

«Страховка Tesla предусматривает широкий охват услуг и урегулирования претензий для наших клиентов в Калифорнии», — написали представители компании, уточнив, что в будущем эти услуги будут распространены и в других штатах.

В Tesla отметили, что для клиентов будет установлен удобный ежемесячный страховой взнос без дополнительных скрытых платежей, передает ТАСС. Водители смогут в любой момент отменить или поменять условия страхования.

3 июля сообщалось, что электрический седан Tesla Model 3 успешно прошел все виды краш-тестов, проводимые EuroNCAP, включая имитацию бокового столкновения со столбом.

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