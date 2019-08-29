Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития России спрогнозировало курс доллара до 2024 года и ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Также отмечается, что в 2019 году среднегодовой курс рубля составит 65,4 рубля за $1, в 2020 году — 68,7 рубля за $1, в 2021 году — 69,3 рубля за $1, в 2022 году — 69,8 рубля $1, в 2023 году — 70,1 рубля за $1, а в 2024 году — 70,5 рубля за $1 при консервативном сценарии.

При этом цена нефти составит $62,2 за баррель в 2019 году, в 2020 году — $42,5, в 2021 году — $43,3, в 2022 году — $44,2, в 2023 году — $45, в 2024 году — $45,9, пишет ТАСС.

Однако в базовом сценарии, который принят за основу прогноза, курс рубля был пересмотрен в сторону понижения до уровня 65,4 рубля за $1 по итогам 2019 года вместо 65,1 рубля в апрельском прогнозе. Таким образом, доллар не переступит порог 70 рублей вплоть до 2024 года.

Также в базовом сценарии министерство понизило прогноз по цене нефти по итогам 2019 года до $62,2 за баррель с ранее прогнозировавших $63,4 за баррель. По оценке ведомства, в 2020 году цена на нефть снизится до $57 за баррель вместо ранее предполагавшейся цены $59,7 за баррель.

19 августа главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров рассказал «Известиям», что до конца августа рубль, вероятно, будет пребывать в диапазоне 66–67 единиц за доллар.