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В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

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Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться за высказывания об агрессии со стороны России. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «Дума ТВ».

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Таким образом Шхагошев прокомментировал интервью грузинского лидера телеканалу Euronews, опубликованному 28 августа, в котором она условием восстановления диалога между Грузией и Россией назвала необходимость изменения позиции Москвы по отношению к «такому маленькому соседу», как Грузия.

По словам российского парламентария, несмотря на «ряд русофобских настроений» в Грузии, РФ готова возобновить отношения. Депутат порекомендовал Зурабишвили «воспользоваться практическим примером» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и принести извинения за «несуразные выражения» о том Россия — это оккупант и агрессор.

Отношения РФ и Грузии обострились в июне, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Они возникли из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли митинговать и спровоцировали массовые беспорядки в городе. Президент Грузии обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты, в свою очередь, предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако президент России Владимир Путин эту инициативу отверг.

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