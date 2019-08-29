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Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости

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Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
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Президент США Дональд Трамп упрекнул Федеральную резервную систему (ФРС) в глупости.

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По словам главы Белого дома, американская ФРС «умственно» не может соревноваться с другими странами.

«На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам», — приводит сообщение Трампа в Twitter «Газета.ру».

При этом он указал на нулевую ставку в Германии, которой «платят» за то, что она берет взаймы.

В августе Трамп выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы.

«Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции! Они ведут себя как болото», — заявил тогда американский лидер.

Если ФРС снизит базовую процентную ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики, американские компании смогут одолеть всех конкурентов, считает президент.

31 июля ФРС США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

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