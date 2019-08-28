Убившему семью в Ульяновске подростку назначили посмертную психиатрическую экспертизу

Подростку, убившему свою семью в Ульяновской области и покончившему с собой, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил в среду, 28 августа, представитель прокуратуры региона.

«Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, были ли какие-то отклонения у подростка», — цитирует его «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что ранее школьные психологи не выявили у подростка склонности к насилию.

По его словам, экспертиза «будет длиться очень долго», потому что для этого потребуется изучить сочинения подростка, его записи в соцсетях. Также будут опрошены его родственники, друзья и учителя.

18 августа в селе Патрикеево под Ульяновском были обнаружены тела шести человек. По версии следствия, 16-летний школьник зарубил топором своих младших брата и сестру, мать, а также дедушку и бабушку, а затем покончил с собой.