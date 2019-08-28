Врачей обвинили в смерти пациентки после удаления зуба

Родственники многодетной матери, погибшей в Екатеринбурге после удаления зуба, обвинили в ее смерти пьяных врачей. Об этом в среду, 28 августа, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, в начале операции один из хирургов вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии.

По данным родственников погибшей, во время проведения процедуры медики были в состоянии алкогольного опьянения.

При этом врачи не сообщили в полицию об этом инциденте, пишет «Газета.Ру».

Отмечается, что случай проанализировала специальная комиссия. По предварительным данным, при патологоанатомическом вскрытии никаких нарушений со стороны врачей не было обнаружено.

Ранее в августе сообщалось, что в Ставропольском крае женщина умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.