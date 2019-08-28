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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что глава государства Владимир Путин во время посещения авиасалона МАКС-2019 купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

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По словам официального представителя Кремля, в этом нет ничего странного, поскольку на мероприятии «из года в год работают одни и те же компании», а значит и люди, занимающиеся торговлей, тоже могут быть задействованы повторно.

«Но, честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же. Поэтому, это, что называется, вопрос не к нам», — приводит слова Пескова ТАСС.

Путин купил мороженое во вторник, 27 августа, после того, как осмотрел экспозицию авиасалона вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер приобрел шоколадный и сливочный стаканчики.

В 2017 году Путин угощал на МАКСе мороженным членов правительства. Тогда он остановил выбор на вафельном стаканчике, за который расплатился купюрой номиналом в 1 тыс. рублей.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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