Политическую часть «сделки века» не опубликуют до выборов в Израиле

Политическая часть американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, неофициально называемого сделкой века, не будет опубликована до парламентских выборов в Израиле. Об этом в среду, 28 августа, написал помощник президента США и спецпредставитель страны на международных переговорах Джейсон Гринблатт в Twitter.

«Мы решили, что не будем публиковать идеи установления мира до выборов в Израиле», — написал он.

26 августа президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 заявил, что считает, что Палестина и Израиль согласятся на американский план по урегулированию конфликта. По мнению американского лидера, палестинцы захотят, чтобы Штаты вернули свое финансирование, и пойдут на соглашение с израильтянами.

Трамп допускал, что план может быть полностью обнародован до парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 17 сентября. В конце июня была представлена общественности экономическая часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию». Она предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

План представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» на сегодня международное усилие ради палестинского народа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, но Палестина заявила, что отвергнет придуманный США план.