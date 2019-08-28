Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Пострадавшая при несчастном случае во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице. Об этом в среду, 28 августа, заявил отец девочки Андрис Лейкуцис.

«В начале четвертого Алиска умерла», — написал он на своей странице «ВКонтакте» в среду, 28 августа.

Информацию подтвердили в посольстве России в Турции, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел 18 августа, когда девочка купалась в бассейне отеля, в какой-то момент ее руку засосало в трубу. Отец бросился спасать ребенка, однако рука оказалась в насосе слишком глубоко. Потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и вытащить девочку, которая всё это время находилась под водой.

По словам очевидцев, сотрудники отеля не пытались оказать помощь во время инцидента, а управляющий возложил вину за произошедшее на семью россиянки. 24 августа нескольких сотрудников отеля задержали.

Девочка находилась в больнице турецкого города Денизли. Состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, было зафиксировано снижение пульса и увеличение артериального давления. Также сообщалось, что состояние пострадавшей осложнилось субфебрильной лихорадкой.