Ближайшая ночь в Москве станет самой холодной в августе

Ночь на четверг в Москве станет самой холодной в августе, температура воздуха опустится до 8–9 градусов тепла. В Московской области столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, заморозков не ожидается. Конец этой недели будет по-июльски теплым. Днем ожидается от 21 до 26 градусов, ночные температуры ожидаются от 7 до 12, передает в среду, 28 августа, «РИА Новости».

В начале сентября в столичном регионе будет жарко, прогнозируется до 26 градусов тепла, отметил Тишковец.

Среда, 28 августа, окажется самым холодным днем этой недели на обширной территории — от севера до Поволжья. Днем столбики термометров не поднимутся выше 14–19 градусов, а в ночное время ожидается уже минусовая температура.