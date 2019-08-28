В России разработают тяжелый гражданский вертолет для Китая

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что холдинг «Вертолеты России» разработает тяжелый вертолет для китайского рынка. Об этом в среду, 28 августа, сообщает ТАСС.

«Сугубо для китайского рынка нашей компанией «Вертолеты России» будет разрабатываться тяжелый гражданский вертолет», — отметил Мантуров.

Ранее 28 августа директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Он уточнил, что новая машина будет создаваться с применением аддитивных технологий, использованием новых методов сборки, композитных материалов, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта.

По словам Шибитова, в рамках данного проекта был создан научно-технический задел в сфере увеличения скорости полета. Инженеры будут использовать полученные наработки в том числе для строительства перспективного коммерческого вертолета.