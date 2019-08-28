Мэрия Краснодара объяснила набор 24 первых классов в одной из школ города

В Краснодарской мэрии объяснили появление первого класса «Ш» в одной из городских школ. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».

«Закон об образовании устанавливает обязательное требование о том, что все дети должны пойти учиться. Закон требует закрепить школы за территориями, и наполнение каждой школы зависит от того, насколько густонаселен микрорайон», — привела слова директора городского департамента образования Алексея Некрасова пресс-служба мэрии.

В сообщении уточнили, что для первоклассников действуют самые жесткие требования, согласно которым они должны учиться ближе к дому.

24-й первый класс открыли в школе по улице Героя Аверкиева в Московском микрорайоне, она является филиалом школы № 11, но в будущем станет самостоятельным учреждением.

Согласно информации городского департамента образования, в последние три года зафиксирован прирост первоклассников — их количество увеличилось с 15,8 тыс. до 18,8 тыс. человек. В среднем в Краснодаре насчитывается по шесть первых классов в каждой из школ, однако несколько учебных учреждений выбились из общего списка. Помимо школы на улице Героя Аверкиева, рекордсменами по количеству первых классов стали школы на улице Героя Яцкова (20 классов), на улице Байбакова (19 классов) и школы № 66 и № 71, в которых насчитывается по 16 первых классов.

26 августа сообщалось, что в Туле более 6 тыс. детей пойдут в первый класс 1 сентября.