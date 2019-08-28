Прямой эфир

Мэрия Краснодара объяснила набор 24 первых классов в одной из школ города

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарской мэрии объяснили появление первого класса «Ш» в одной из городских школ. Об этом 28 августа сообщает «РИА Новости».

«Закон об образовании устанавливает обязательное требование о том, что все дети должны пойти учиться. Закон требует закрепить школы за территориями, и наполнение каждой школы зависит от того, насколько густонаселен микрорайон», — привела слова директора городского департамента образования Алексея Некрасова пресс-служба мэрии.

В сообщении уточнили, что для первоклассников действуют самые жесткие требования, согласно которым они должны учиться ближе к дому.

24-й первый класс открыли в школе по улице Героя Аверкиева в Московском микрорайоне, она является филиалом школы № 11, но в будущем станет самостоятельным учреждением.

Согласно информации городского департамента образования, в последние три года зафиксирован прирост первоклассников — их количество увеличилось с 15,8 тыс. до 18,8 тыс. человек. В среднем в Краснодаре насчитывается по шесть первых классов в каждой из школ, однако несколько учебных учреждений выбились из общего списка. Помимо школы на улице Героя Аверкиева, рекордсменами по количеству первых классов стали школы на улице Героя Яцкова (20 классов), на улице Байбакова (19 классов) и школы № 66 и № 71, в которых насчитывается по 16 первых классов.

26 августа сообщалось, что в Туле более 6 тыс. детей пойдут в первый класс 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог посоветовала кормить школьников шесть раз в день
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019