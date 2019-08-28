Диетолог раскритиковала рацион россиян

Рацион питания большинства россиян несбалансированный. Об этом «Известиям» в среду, 28 августа, рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Так она прокомментировала данные Росстата за прошлый год, согласно которым среднестатистический россиянин в сутки потребляет 2651,5 ккал, из которых 335,4 г — углеводы, 108,6 г — жиры и 80 г — белки.

Полный дисбаланс

«Очень много в рационе пустых калорий с содержанием быстрых углеводов и сахара. За счет этого калорийность рациона увеличивается, а питательная ценность уменьшается. Получается полный дисбаланс питания», — сказала диетолог.

В отчете Росстата отмечается, что на хлебную продукцию приходится более трети суточного рациона российских жителей — 34,3% в городе и 38,1% в сельской местности.

Потребление мясных продуктов составляет 18,8% в городе и 15,5% на селе. Меньше всего россияне едят рыбу — 1,7% от среднего суточного рациона.

«Это очень плохой баланс. На самом деле всё, что касается хлеба и хлебобулочных изделий, так называемых рафинированных продуктов с быстрыми углеводами, их должно быть не больше 5–10% от рациона питания человека. Это международные нормы», — подчеркнула Марина Макиша.

При этом она отметила, что потребление рыбы в России недостаточно. «После 40–45 лет рекомендуется в белках смещаться от мяса к рыбе, потому что в ней отличается состав жиров. Есть нужно по 200–250 г в сутки», — подчеркнула врач.

Желательно питаться морской рыбой холодных северных морей, в России такая водится на Дальнем Востоке. Именно она богата жирными кислотами Омега-3. Речная рыба не настолько богата жирными кислотами, отметила диетолог.

Пищевая безграмотность

Россияне потребляют нездоровую пищу вовсе не из-за недостатка финансов, сказала член Ассоциации диетологов и нутрициологов.

«Проблема основная заключается не в том, что продукты недоступны. За те же деньги можно составить более-менее нормальный рацион питания», — подчеркнула эксперт.

Дело в том, что сформированы неправильные пищевые привычки. Это приводит к тому, что люди делают неправильный выбор и выбирают то, что является «пищевым наркотиком».

«Это происходит за счет того, что люди безграмотны в отношении питания. Поэтому они свои деньги вместо того, чтобы потратить на нормальную еду, тратят на пищевые наркотики. Потому что те продукты, которые содержат сахар и быстрые рафинированные сахара, вызывают зависимость — это научно доказанный факт», — заключила диетолог.

9 августа диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала о способе перестать есть сладкое и сохранить фигуру. Для этого, по ее мнению, нужно сделать так, чтобы ежедневный рацион на 90% состоял из полезных продуктов.