СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате

Следователи проверят информацию СМИ о том, как пожилого пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу. Об этом 28 августа сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Ранее 28 августа были опубликованы кадры, на которых видно, как пожилой мужчина лежит на полу медучреждения. Уточнялось, что произошло это в Болховском доме-интернате в Орловской области, где в это время происходила обработка от тараканов.

В социальных сетях пользователи утверждают, что это не уникальный случай в этом учреждении и на его руководство часто приходят жалобы, пишет «Ридус». Например, в 2018 году проверка выявила там хищения на сумму около 2 млн рублей.

Следователи проводят проверку о нарушении социальных прав мужчины-инвалида. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле главы следственного управления Анатолия Щурова.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей», — приводит сайт kp.ru сообщение представителя СУ СК РФ по Орловской области.

Специалистов для разбирательства в дом-интернат направило и правительство региона, сообщает телеканал «360». Инцидентом также заинтересовалась прокуратура региона.

В июле сообщалось, что минздрав Забайкальского края начал проверку после жалобы жителей поселка Вершино-Дарасунского на нехватку лекарств и расходных материалов в местной больнице.