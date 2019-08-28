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СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи проверят информацию СМИ о том, как пожилого пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу. Об этом 28 августа сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

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Ранее 28 августа были опубликованы кадры, на которых видно, как пожилой мужчина лежит на полу медучреждения. Уточнялось, что произошло это в Болховском доме-интернате в Орловской области, где в это время происходила обработка от тараканов.

В социальных сетях пользователи утверждают, что это не уникальный случай в этом учреждении и на его руководство часто приходят жалобы, пишет «Ридус». Например, в 2018 году проверка выявила там хищения на сумму около 2 млн рублей.

Следователи проводят проверку о нарушении социальных прав мужчины-инвалида. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле главы следственного управления Анатолия Щурова.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей», — приводит сайт kp.ru сообщение представителя СУ СК РФ по Орловской области.

Специалистов для разбирательства в дом-интернат направило и правительство региона, сообщает телеканал «360». Инцидентом также заинтересовалась прокуратура региона.

В июле сообщалось, что минздрав Забайкальского края начал проверку после жалобы жителей поселка Вершино-Дарасунского на нехватку лекарств и расходных материалов в местной больнице.

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