Прямой эфир

Два долгостроя сдадут до конца 2019 года в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове до конца 2019 года должны сдать еще два долгостроя. Речь идет о доме на Интернациональной улице и доме на улице Карла Маркса.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», всего в регионе зарегистрировано 11 проблемных объектов. По утверждению начальника регионального управления государственного строительного надзора Александра Щербакова, по каждому недострою ведется работа.

Так, по шести таким домам принято решение о продолжении строительства. Дольщики остальных домов получат квартиры по другим адресам, поскольку эксперты решили, что достраивать такие дома нецелесообразно.

Всего в 2019 году запланировано введение в строй 300 квартир в четырех проблемных домах. Два из них уже сдали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной долгострой в Липецке продадут на аукционе
Три лаборатории контролируют ремонт дороги к селу в Тамбовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019