Два долгостроя сдадут до конца 2019 года в Тамбове

В Тамбове до конца 2019 года должны сдать еще два долгостроя. Речь идет о доме на Интернациональной улице и доме на улице Карла Маркса.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», всего в регионе зарегистрировано 11 проблемных объектов. По утверждению начальника регионального управления государственного строительного надзора Александра Щербакова, по каждому недострою ведется работа.

Так, по шести таким домам принято решение о продолжении строительства. Дольщики остальных домов получат квартиры по другим адресам, поскольку эксперты решили, что достраивать такие дома нецелесообразно.

Всего в 2019 году запланировано введение в строй 300 квартир в четырех проблемных домах. Два из них уже сдали.