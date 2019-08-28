Ожесточенная схватка тюленя и акулы попала на видео

Туристы сняли схватку большой белой акулы и тюленя у побережья Кейп-Кода, штат Массачусетс, США. Об этом пишет The Daily Star.

Противостояние морских обитателей длилось недолго, и акуле удалось одолеть млекопитающее в течение пары минут. Примечательно, что схватка произошла в нескольких километрах от общественного пляжа Насет в выходной день, когда там отдыхали десятки человек.

Многие пользователи Сети были шокированы увиденным и тем, насколько близко хищник оказался к берегу. По словам местных жителей, в последнее время число акул в регионе увеличилось, уточняет телеканал «Звезда».

23 августа сообщалось, что серферы в США прокатились с акулами и выжили.