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Ожесточенная схватка тюленя и акулы попала на видео

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Фото: Global Look Press/Andy Murch
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Туристы сняли схватку большой белой акулы и тюленя у побережья Кейп-Кода, штат Массачусетс, США. Об этом пишет The Daily Star.

Противостояние морских обитателей длилось недолго, и акуле удалось одолеть млекопитающее в течение пары минут. Примечательно, что схватка произошла в нескольких километрах от общественного пляжа Насет в выходной день, когда там отдыхали десятки человек.

Многие пользователи Сети были шокированы увиденным и тем, насколько близко хищник оказался к берегу. По словам местных жителей, в последнее время число акул в регионе увеличилось, уточняет телеканал «Звезда».

23 августа сообщалось, что серферы в США прокатились с акулами и выжили.

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