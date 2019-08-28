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Ученые в Новосибирске вывели новые сорта овощей

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Сотрудники Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС) вывели несколько сортов овощей, которые подходят для выращивания на дачах. Они отличаются необычным вкусом и удобным размером плодов.

Сорт помидоров «памяти Губко» получил название в честь селекционера Валентины Губко, которая работала в отделе селекции СибНИИРС с 1971 по 2016 год. Она является автором большого числа популярных сортов помидоров. Отличительной особенностью сорта является то, что его можно не пасынковать. При этом первые плоды достигают 250 г, последующие становятся мельче. Кроме того, у помидора во вкусе различается острота, сообщает vn.ru.

Кроме того, передан на испытания новый сорт огурцов. Он отличается высокой урожайностью в открытом грунте и устойчивостью к корневым гнилям.

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