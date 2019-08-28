Школьные автобусы подготовили к 1 сентября в Псковской области

С 1 сентября в Псковской области перевозку детей к учебным заведениям будут обеспечивать 137 школьных автобусов. Большая часть транспорта готова к началу работы.

По данным Псковпассажиравтотранса, 90% транспортных средств прошли техническое обслуживание и подготовлены к перевозке детей. Расписание с учебными заведениями согласовывают администрации филиалов автобусного парка. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что в Псковской области могут создать государственное учреждение по перевозке детей. Потребность в ведомстве возникла в связи с ростом числа случаев с детским травматизмом на дорогах.