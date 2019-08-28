Частицы мощей Луки Крымского и Матроны Московской привезут в Брянск
В Брянск доставят частицы мощей Матроны Московской и Святителя Луки Крымского. Также жители города получат шанс поклониться частице Пояса Пресвятой Богородицы.
Их доставят в Брянск из Элистинской епархии по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, сообщает интернет-газета «Брянские новости».
Поклониться святым можно будет в храме во имя равноапостольного князя Владимира в поселке Октябрьский с 1 сентября по 15 октября 2019 года.