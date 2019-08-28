Костяную рукоять ножа XVII века нашли археологи в Пскове

Псковские археологи обнаружили заготовку костяной рукояти ножа XVII века. Находка сделана на Великоулицком раскопе, который находится на территории бывшей ТЭЦ.

По словам ученых, изделие является примером одного из этапов производства косторезных изделий. Об этом сообщает Псковская лента новостей. Археологи считают, что по какой-то причине мастер, который старательно начал работу, бросил изделие, не отделив от заготовки нижнюю часть.

Специалисты уточняют, что на участке было найдено большое число костяных обрезков и других заготовок. Предполагается, что там находилась мастерская.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде археологи обнаружили две византийские печати, которым минимум 900 лет.