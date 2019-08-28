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Пространство для семейного отдыха в лесу создадут в Калуге

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Три зеленые зоны Калуги планируют объединить в одну структуру. На территориях создадут условия для комфортного семейного отдыха без вреда для экологии.

Вопрос обсуждался в региональном министерстве природныъ ресурсов и экологии. В ближайшее время в Калуге планируют создать бюджетное учреждение «Дирекция парков». Его целью является объединение Городского бора, Комсомольской рощи и Губернского парка. Об этом сообщает газета «Весть».

Реализация проекта осложняется тем, что на эксплуатацию земель лесного фонда накладываются определенные ограничения. Для разработки концепции общественного пространства будет создана рабочая группа, в состав которой войдут экологи и юристы.

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