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Осужденные брянской колонии работают на линии по консервации овощей

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На территории колонии-поселения в городе Сураж Брянской области открылся участок по выпуску консервированной овощной продукции. Исправительное учреждение заключило контракты на поставку 1,3 тыс. т консервированной продукции. Заказчики — 15 территориальных органов ФСИН из других российских регионов.

NASHBRYANSK.RU пишет, что в суражской колонии занимаются консервацией уже пять лет. В пресс-службе УФСИН по области рассказали, что осужденные используют овощи, которые выращены на сельскохозяйственных угодьях или приобретены администрацией у сторонних поставщиков.

В цехе также есть возможность выпускать яблочный сок. В общей сложности на конвейере работают 15 мужчин и женщин.

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