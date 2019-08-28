Собака напала на ребенка в Алтайском крае

12-летняя девочка пострадала в результате нападения кавказской овчарки в Алтайском крае. Помощь подростку оказали очевидцы.

Инцидент произошел в Рубцовске. По данным местных жителей, собака внезапно набросилась на проходивших мимо дома двоих детей. Одна девочка не успела убежать, и кавказская овчарка ее покусала. Агрессивного пса оттаскивали подоспевшие на помощь очевидцы. Об этом сообщает altapress.ru.

Пострадавшая девочка получила рваные раны, повреждение пятки и сухожилия на голеностопе. Кроме того, у нее травмирована спина.

Горожане уточнили, что ранее собака неоднократно проявляла агрессию. Проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы.