Избившему фельдшера «скорой» мужчине вынесли приговор в Великом Новгороде

В Великом Новгороде суд вынес приговор 28-летнему горожанину, который напал на фельдшера скорой помощи. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

Инцидент произошел 16 августа 2018 года. По информации ведомства, прибывшие на вызов медики столкнулись с пьяным пациентом. В карете «скорой» он ударил фельдшера ногой, в результате чего у медработника был выявлен перелом в кисти.

Суд признал 28-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

18 августа в Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц. Мужчина счел медика виновным в некачественном лечении.