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В России за шесть лет модернизируют 60 аэропортов

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В ближайшие шесть лет в России планируется отремонтировать 60 аэропортов. Об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин.

«На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее, нормативное международное состояние 60 аэропортов», — приводит слова главы государства телеканал «Звезда».

Как напоминает НСН, Путин прибыл в Саратов из Жуковского, где присутствовал на авиасалоне МАКС-2019.

Международный аэропорт Гагарин был построен заново. Он стал вторым за всю новейшую историю страны аэровокзалом, возведенным с фундамента. Его пропускная способность составит порядка 1 млн человек в год, пишет сайт kp.ru. Из федерального бюджета на строительство было выделено 7,22 млрд рублей, еще 8,2 млрд рублей вложили в проект частные инвесторы.

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