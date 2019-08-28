Адвокат рассказал о планах Вышинского после выхода из СИЗО

В ближайшее время главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в среду, 28 августа, из-под стражи украинским судом, будет приходить в себя после СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский.

Он отметил, что освобождением журналиста занимались с мая 2018 года. «Как вы знаете, мы за это боролись длительный период. И наконец-то наше обоснованное ходатайство было удовлетворено», — цитирует юриста телеканал «360».

Вышинский в ближайшее время будет находиться в Киеве и не собирается никуда выезжать, добавил адвокат. Журналист взял на себя обязательства по первому требованию являться в суд, а также информировать о смене работы или места жительства.

«Вышинского освободили под его собственное личное поручительство. Кирилл взял на себя обязательства, которые оформил письменно в суде. Непосредственно которые были возложены на него», — сказал Доманский. Он также отметил, что следующее заседание назначено на 16 сентября.

Украинские журналисты выразили свою поддержку Вышинскому, которого выпустили из-под стражи, передает «Федеральное агентство новостей».

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняли в госизмене, ему грозило до 15 лет тюрьмы. Всего за решеткой журналист провел 413 дней.