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Путин и Назарбаев обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вопросы сотрудничества двух стран и график предстоящих встреч. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

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«В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества», — указано в сообщении.

Кроме того, Путин и Назарбаев во время разговора подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере.

Возглавлявший Казахстан почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

После этого Путин выразил надежду на укрепление отношений двух государств. По его словам, совместными усилиями РФ и Казахстан смогут обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях.

Кроме того, российский лидер поблагодарил Назарбаева за работу по углублению интеграции, а также выразил надежду на сохранение преемственности политики республики после его отставки.

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