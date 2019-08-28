Дым природных пожаров в Калмыкии принесло в Астрахань

Жители Астрахани пожаловались, что в ночь на 28 августа в городе опять ощущался запах гари. В ГУ МЧС по области назвали причину появления запаха.

Как сказали «Астрахань-24» в ведомстве, в соседней Калмыкии горит камыш. На территории республики зарегистрировано два района c природными пожарами. Общая площадь возгорания – 700 кв. м.

Дым от пожаров относит в сторону Астраханской области юго-западный ветер. В результате запах гари ощущается на территории Лиманского, Икрянинского, Наримановского районов области и в самой Астрахани.

В МЧС сказали, что проводят постоянный мониторинг возможных очагов возгорания. Ситуация под контролем.