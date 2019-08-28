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Общественный транспорт Симферополя перейдет на новый график

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Новый вечерний график вводится для общественного транспорта в Симферополе. С 20 до 23 часов на маршруты будут выдодить 100 единиц автобусов и троллейбусов.

Об обновлении вечернего графика сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов. По его данным, график составлен с учетом интервальности и направления рейсов таким образом, чтобы маршруты не дублировались. На линию выйдет порядка 25% подвижного состава маршрутной сети Симферополя. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Интервал движения до спальных районов составит не более 30 минут. Власти города совместно с минтрансом усилят контроль за соблюдением графика.

Раньше в вечернее время на линию выходило лишь 10 единиц техники.

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