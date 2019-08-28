Все посевы в Удмуртии оказались незастрахованными

Все посевы на землях Удмуртской Республики оказались незастрахованными. Об этом министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, отсутствие страховки исключает первоочередное право на получение поддержки, в том числе страховых выплат. Об этом пишет ИА «Сусанин».

На сегодняшний день потери селян от непогоды составили 738 млн рублей. Материалы по чрезвычайной ситуации в Удмуртии были переданы в федеральную экспертизу.

Ранее сообщалось, что пострадавшими в регионе признаны 195 хозяйств. Доказательную базу представили все районы Удмуртии, кроме Алнашского, Граховского, Каракулинского и Камбарского.