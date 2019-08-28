В Испании 16 детей заболели синдромом оборотня из-за бракованного лекарства

В Испании у 16 детей обнаружили так называемый синдром оборотня или гипертрихоз — состояние, при котором тело человека покрывается аномальным количеством волос. Как выяснилось, все они принимали лекарство, в составе которого по ошибке оказалось средство от облысения, пишет Daily Mail.

Дети принимали омепразол — препарат для нормализации пищеварения. В его составе оказался миноксидил, который применяют для стимулирования роста волос. В этой связи в середине июня продукцию фармацевтической компании Farma-Química Sur SL изъяли из продажи. Очередную партию бракованного лекарства отозвали из аптек только в начале августа. Производитель препарата лишился лицензии, сообщает Газета.ру.

Эксперты отмечают, что прием бракованного лекарства сказался и на здоровье взрослых. Впрочем, специалисты уверяют, что симптомы гипертрихоза пройдут через некоторое время после окончания приема препарата.

В феврале сообщалось об индийском школьнике, который страдает врожденным гипертрихозом. Из-за заросшего волосами лица ребенок стал знаменитостью в родном городе.