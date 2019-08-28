Прямой эфир

В Испании 16 детей заболели синдромом оборотня из-за бракованного лекарства

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Испании у 16 детей обнаружили так называемый синдром оборотня или гипертрихоз — состояние, при котором тело человека покрывается аномальным количеством волос. Как выяснилось, все они принимали лекарство, в составе которого по ошибке оказалось средство от облысения, пишет Daily Mail.

Дети принимали омепразол — препарат для нормализации пищеварения. В его составе оказался миноксидил, который применяют для стимулирования роста волос. В этой связи в середине июня продукцию фармацевтической компании Farma-Química Sur SL изъяли из продажи. Очередную партию бракованного лекарства отозвали из аптек только в начале августа. Производитель препарата лишился лицензии, сообщает Газета.ру.

Эксперты отмечают, что прием бракованного лекарства сказался и на здоровье взрослых. Впрочем, специалисты уверяют, что симптомы гипертрихоза пройдут через некоторое время после окончания приема препарата.

В феврале сообщалось об индийском школьнике, который страдает врожденным гипертрихозом. Из-за заросшего волосами лица ребенок стал знаменитостью в родном городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Американка с аномалией расположения внутренних органов дожила до 99 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019