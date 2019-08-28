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Эммануил Виторган стал отцом четвертого ребенка в возрасте 79 лет

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Фото: Instagram/emmanuil_vitorgan
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Российский актер Эммануил Виторган в очередной стал отцом в возрасте 79 лет. Об этом он сообщил подписчикам на своей странице в Instagram в среду, 28 августа.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька», — написал он.

По его словам, дочь назвали Кларой в честь его матери. В качестве иллюстрации Виторган опубликовал снимок, на котором он запечатлен с 57-летней супругой Ириной Млодик, дочерью Этель и новорожденным ребенком. Актер не указал, когда младенец появился на свет, отмечает «Газета.ру».

В сентябре 2018 года Виторган стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой рассказал о своей личной жизни. Тогда он сообщил, что семья готовится к появлению еще одного ребенка.

В 2003 году Виторган женился в третий раз — на Ирине Млодик. В начале марта 2018 года у 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены родилась дочь Этель. Также у артиста есть дочь от первого брака Ксения Виторган и сын Максим Виторган от второго брака.

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