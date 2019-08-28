Ночные заморозки ожидаются в Томской области

В Томской области ожидается значительное понижение температуры. В нескольких районах синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Температура опустится до –1 градуса в Старице, Пудино и населенном пункте Бачкар. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на томский Гидрометцентр. Синоптики уточняют, что прогноз может не сбыться, однако населению стоит учитывать возможное похолодание.

Непосредственно в Томске заморозки в ближайшее время не ожидаются. При этом в пятницу в городе потеплеет до +28 градусов.