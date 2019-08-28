Ливень нанес серьезный ущерб Мадриду

Столицу Испании накрыли проливные дожди с градом. Потоки воды уносили с собой уличные вывески, мусорные контейнеры и машины. Улицы города превратились в бурлящие реки. Нарушилась работа общественного транспорта и аэропорта. В пригороде ураган прошелся по фермерским полям и задел жилые дома. Власти оценили ущерб от бури в €11 млн.